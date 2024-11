Bergamonews.it - Il Moscato di Scanzo tra le eccellenze premiate dall’Associazione Italiana Sommelier

Nuovo significativo riconoscimento per l’azienda vinicola Manuele Biava dirosciate. L’Associazione(AIS) Nazionale ha premiato il suodiDOCG 2018 con un punteggio di 96,5/100, attestandolo tra le migliori produzioni vinicole italiane, ben oltre la soglia dei 94/100, al di sopra della quale viene conferita la prestigiosa Gemma AIS simbolo di eccellenza enologica. Ildi2018 dell’Azienda Vinicola Biava è stato inserito nella guida ai vini di AIS “Vitae 2025”.L’importante traguardo raggiunto dall’Azienda Vinicola Manuele Biava è motivo di grande soddisfazione per la nostra provincia – dichiara Coldiretti Bergamo –. IldiDOCG 2018 è l’unico vino bergamasco ad aver ottenuto questo riconoscimento e vederlo affiancato ai più noti vini italiani come Amarone, Brunello e Barolo conferma la qualità straordinaria della nostra produzione locale.