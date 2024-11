Unlimitednews.it - Giusy Versace premiata con il Bindun Golden Award

MILANO (ITALPRESS) – Il nome dientra a far parte dell’albo d’oro del 18^, a fianco di leggende del calcio italiano come Alex Del Piero, Paolo Maldini e Javier Zanetti, solo per citarne alcuni.Laè statadal presidente di ‘I’ Romano Parnigoni nel corso di una cena di gala e di beneficienza, organizzata dal G.S.& Agorà 97 Cooperativa Social Onlus, che si è tenuta venerdì 15 novembre al ristorante Albergo Madonnina a Cantello (Va) e presentata dai giornalisti Fabio Caressa e Stefania Andriola. L’intervento diè stato accolto con una standing ovation.Quello de ‘I’, che in dialetto lombardo significa ‘girovaghì, è un progetto nato nel 1982 da un gruppo di amici (tra i fondatori ci sono Beppe Bergomi, Beppe Baresi e Riccardo Ferri) per realizzare progetti concreti di solidarietà.