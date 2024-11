Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia, spuntano nuovi dettagli. La 12ª tappa passerà dai cinque castelli

Mentre si attende ancora la presentazione ufficiale del2025, emergonosui percorsi delle tappe che passerrano nel reggiano, come avevamo anticipato un mese fa. Tragitti non ancora definitivi, ma la strada ormai sembra essere tracciata. Unica certezza è che l’11ªpartirà da Viareggio il 21 maggio e arriverà a Castelnovo Monti. Ancora da capire però dove sarà posizionato fisicamente il traguardo: un arrivo sotto la Pietra di Bismantova è suggestivo, ma logisticamente è infattibile insediare il ‘quartiere di’ nel ristretto piazzale ; probabilmente si virerà o in viale Enzo Bagnoli o in via Roma per lo sprint, sfruttando poi le piazze principali del paese. Nelle prossime settimane gli organizzatori della corsa dovrebbero prendere una decisione. Come svela la mappa (nella foto) col tracciato provvisorio, dalla Toscana si solcherà l’Emilia-Romagna attraverso il passo di San Pellegrino, per poi scendere da Piandelagotti verso Cervarolo e Toano.