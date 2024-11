Ilgiorno.it - Giovane donna travolta da un treno a Codogno: sospesa la circolazione dei treni sulla Milano-Piacenza

Unadi 30 anni è morta dopo essere statada unnei pressi della stazione di, in provincia di Lodi. La tragedia è avvenuta lunedì pomeriggio intorno alle 16 e al momento non è chiaro se sia stato un incidente oppure un gesto volontario. Sul posto ci sono carabinieri, polizia ferroviaria e vigili del fuoco: dovranno identificare la vittima e ricostruire la dinamica dei fatti. A causa degli accerti giudiziari disposti per legge, lalinea convenzionaleè stata. Iregistrano ritardi fino a 110 minuti. Questi disagi al traffico ferroviario si aggiungono a quelli provocati da un guasto alla linea nei pressi diBovisa, che hanno provocato ritardi e cancellazioni su tutte le linee che passano da