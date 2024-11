Sport.quotidiano.net - Fortitudo Bologna, torna Attilio Caja. Ribaltone completato

, 18 novembre 2024 -. E’ stato un fine settimana decisivo per le sorti, del presente e del futuro della. Sabato la riunione dei soci e del consiglio di Sportingla società che controlla il Mondoche ha chiesta a Stefano Tedeschi di ritirare le dimissioni presentate giovedì. Domenica in mattinata è arrivata la notizia del ritorno sui propri passi del presidente, che ha ritirato le dimissioni e ripreso in mano le redini della società, poi in serata la notizia dell’esonero di Devis Cagnardi e i rumori sempre più forti sul possibile ritorno di. Oggi, in attesa di conferme da parte della società, arriva la notizia tanto attesa quando solo qualche giorno fa impensabile,sulla panchina della. Manca l’ufficialità per la quale si attende comunicato probabilmente già oggi della, ma l’artiglio pavesealla guida della Effe.