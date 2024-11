.com - Film in uscita questa settimana al cinema (18 novembre – 24 novembre)

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 18 novembre al 24 novembre 2024.

Pissarro – Il padre dell'Impressionismo
Data di uscita: 19 novembre 2024
Regia: David Bickerstaff
Arte, 2022, 94 min.

Riprese di paesaggi e dettagli di colori ad olio e strumenti per dipingere posati in uno studio silenzioso; alberi e frutti, una sedia accanto a una finestra; il verde delle foglie e, di nuovo, l'ambiente chiuso e raccolto dove lavora un pittore. Il documentario parte con le immagini inedite del suo studio a Eragny. Inizia così il racconto su un personaggio noto della storia dell'arte del mondo, ma non abbastanza conosciuto per la sua sperimentazione, la sua costante ricerca e il suo essere stato il mentore di tanti maestri.