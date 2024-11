Ilrestodelcarlino.it - Fiera del Formaggio di Fossa a Sogliano: migliaia di presenze, file già in mattinata

al Rubicone, 18 novembre 2024 – Indi persone alla prima domenica della 49esima edizione deldidop dial Rubicone. Molti, anche dalla Lombardia, sono arrivati fin dalle prime ore della mattina per accaparrarsi il tipico e unico prodotto, in vendita negli stand e nelle sedi-negozi degli intori e poi per avere un posto a sedere nei locali della Pro Loco per gustare le pietanze al, andate a ruba. La 49esimaè stata preparata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il prezzo del pecorino consigliato è di 29 euro al chilogrammo. Vaccino e misto va dai 27 euro in poi. Federico Brandinelli, presidente della Pro Loco, è rimasto contento per il grande afflusso nei locali della Pro Loco con lunghe fila fino ad oltre le 14, per gustare le prelibate pietanze a base didi