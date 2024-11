Sport.quotidiano.net - Femminile. Sassuolo gagliardo, la Juve non passa: "Siamo stati capaci di soffrire»

ntus 2ntus: Proulx, Kullberg, Rosucci (37’s.t. Vangsgaard), Boattin, Thomas (18’s.t. Krumbiegel), Schatzer, Bennison (18’s.t. Caruso), Bonansea (37’s.t. Bergamschi), Lehmann, Girelli, Beccari (18’s.t. Cantore). All. Canzi: Durand, Philtjens, Pleidrup Gram, Caiazzo, Brustia (33’s.t. De Rita), Sabatino (33’s.t. Moterubbiano), Chmielinski, Mella (20’s.t. Dhont), Kassandra, Prugna, Orsi. All. Rossi Arbitro: Recchia di Brindisi Reti: 3’p.t. Girelli, 19’p.t. e 35’ s.t. Chmielinski, 14’s.t. Lehmann Un punto che vale doppio. Lo trova ilsul campo della capolistantus mettendo in fila, tra Coppa Italia e campionato, il terzo risultato utile di fila e centrando la miglior serie di una stagione che chissà che non svolti. Al La Marmora Pozzo di Biella, infatti, le neroverdi di Rossi danno seguito alle buone sensazioni emerse dopo la doppia vittoria contro il Cesena in Coppa e contro la Samp.