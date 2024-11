Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in una fabbrica di fuochi di artificio a Ercolano (Napoli): almeno due morti

Un grave incidente si è verificato a) in unadid’. Un’ha scosso un capannone situato in via Patacca, causando al momentodue. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono prontamente intervenuti sul posto per gestire l’emergenza. Lo scoppio è avvenuto in una zona isolata al confine trae San Giorgio a Cremano. Una colonna di fumo si è sollevata dal luogo dell’incidente ed è visibile a grande distanza. I residenti hanno raccontato di un forte boato, che è stato sentito in maniera nitida in tutti i comuni della zona ai piedi del Vesuvio.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di, i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e le indagini sulle cause dell’sono tuttora in corso.