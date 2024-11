Anteprima24.it - Droga e telefoni in cella, Gratteri: ” Le carceri sono permeabili”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ l’ennesima riprova che le, entra di tutto e di più,anni che lo dimostriamo, con i sequestri di. Simo riusciti a dimostrare come continuava a entraree cellulari nellee questo significa continuare a dare ordini e a compiere delitti dal carcere. Un fenomeno allarmate e non si trovano soluzioni, per impedirle”. Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicolanel corso di una conferenza stampa in procura durante la quale è stata illustrata una operazione che ha consentito di notificare 12 misure cautelari e sequestrare, complessivamente, tre chilogrammi di(tra marijuana, hashish e cocaina) e oltre trenta cellulari. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa i droni, modificati per aggirare i sistemi di blocco, riuscivano a raggiungere altezze considerevoli per poi atterrare nei cortili della casa circondariale di Secondigliano.