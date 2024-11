Deadpool & Wolverine, Blake Lively ha suggerito un cambiamento per il finale

Leggi su Cinefilos.it

haunper ilNel commento audio per, la star Ryan Reynolds rivela che il film ha richiesto solo un giorno e mezzo di riprese aggiuntive e che la scena aggiuntiva è stata suggerita da. La star di It Ends With Us ha interpretato Lady, alias Ladypool, nel primo film vietato ai minori dei Marvel Studios, ma ha anche contribuito in un altro modo, dando qualche indicazione sul.In origine, dopo che Wade Wilson (Reynolds) e Logan (Hugh Jackman) si sono sacrificati per distruggere lo Squartatore del Tempo, avremmo scoperto che erano sopravvissuti quasi immediatamente. Nella versione che è uscita nei cinema, l’ingresso della coppia sostenuto dai Goo Goo Dolls è ritardato mentre Paradox (Matthew Macfadyen) fa il suo discorso a B-15 (Wunmi Mosaku), dando al pubblico più tempo per riflettere sul destino dei protagonisti.