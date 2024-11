Ilrestodelcarlino.it - Correggese strepitosa nel derby. Ora insegue da sola la capolista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 BORGO SAN DONNINO 0: Cipriani, Ghizzardi, Boilini, Galli, Benedetti, Carini (29’ pt Bertozzini), Bassoli (22’ st Errichiello), Galletti, Antenucci (44’ st Casini), Cappelluzzo (41’ st Vernia), Leonardi (35’ st Luppi). A disp. Piccinardi, Caselli, Covili, Vezzani. All. Rossi. BORGO SAN DONNINO: Narduzzo, Bisagni (30’ st Labriola), Castagnetti (17’ st Lorenzani), Roma, Setti, Som, Piscicelli, Marzoli (1’ st Serroukh), Ferretti, Martinez, Mhadhbi. A disp. Peschieri, Taddei, Malbasic, Iodice, Barozzi, Prisacaru. All. Galli. Arbitro: Caldararo di Lecce. Reti: 4’ Galletti, 46’ pt Cappelluzzo; 20’ st Leonardi. Note: ammoniti Galletti (C) e Setti (B). Quinto successo consecutivo per la, che schianta il Borgo San Donnino e lo scavalca in classifica, portandosi in solitaria all’inseguimento dellaNibbiano&Valtidone.