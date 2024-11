Biccy.it - Colpaccio di Carlo Conti: Sanremo infuocato con due big famosissimi

Tra due settimane esatte scopriremo la lista completa di tutti i big che parteciperanno al prossimo Festival diil 2 dicembre al Tg 1 annuncerà i nomi di tutti i cantanti che a febbraio saliranno sul palco del Teatro Ariston. Tra gli artisti quasi certi ci sono: Arisa, Rocco Hunt, Francesca Michielin, Elodie, Gabry Ponte, Luchè, Mara Sattei e Gabry Ponte, ma il veroè un altro e riguarda due personaggi che fino al mese scorso se le sono suonate di santa ragione.Il settimanale Chi ha fatto sapere che molto probabilmente Fedez tornerà per la terza volta al Festival, la seconda in gara dopo aver partecipato nel 2021 in coppia con Francesca Michielin con Chiamami Per Nome. Ma nella città dei fiori Federico potrebbe trovare anche un suo nemico, un collega con cui nei mesi scorsi si è scontrato a colpi di note.