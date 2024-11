Lanazione.it - Ciccio Graziani tifa per Superpippo il ’pignolo’: "Può esser lui l’artefice del sogno Serie A"

di Michele Bufalino PISA Da campione del Mondo a campione del Mondo, arriva la benedizione diper Pippo Inzaghi. L’ex bomber della Roma e dell’Italia Mundial ‘82 presente in veste di commentatore televisivo all’Arena Garibaldi per la partita del cuore, non ha mancato di fare i complimenti al tecnico nerazzurro per l’ottimo lavoro con il Pisa inB., cosa pensa del Pisa capolista di Inzaghi? "Mai come in questa stagione il Pisa ha la possibilità di tornare inA. Sarebbe unche potrebbe avverarsi per tanti tifosi che da oltre 30 anni hanno ‘patito’ anche troppo. Sono molto affezionato alle ‘toscane’ e all’amico Inzaghi che potrebbedi questo". Lei che lo conosce bene, come lo descriverebbe? "Pippo è un pignolo, vive quasi 24 ore su 24 per il calcio, è uno attento ai particolari.