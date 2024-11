Iodonna.it - Charlene di Monaco, principessa sportiva: indossa la tuta per la corsa di beneficenza

Leggi su Iodonna.it

Non è una novitàdisia una delle royal più ammirate al mondo in fatto di stile. In occasione della 25ª edizione della“No Finish Line” nel quartiere monegasco di Fontvieille, però, laha sorpreso tutti abbandonando il suo solito guardaroba regale perre un outfit sportivo. Un cambio di look che racconta più di quanto sembri.di: i suoi look più belli del 2020 guarda le fotodiinPer dare il via alladidiha scelto un look semplice ma impeccabile: pantaloni cargo neri di Louis Vuitton, una T-shirt bianca e una giacca rossa con cerniera, simbolo dell’organizzazione Children and Future, di cui laè madrina.