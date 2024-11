Ilrestodelcarlino.it - Cartellone e Mussolini “appeso”: un messaggio alla sede della Lega a Macerata

, 18 novembre 2024 – Unscritto su un grande foglio bianco e una carta dei tarocchi, l’o l’impiccato, con il volto di Benito, sono stati trovati ieri mattina davanti, in via Roma. “Sono stato avvertito dall’assessore Riccardo Sacchi, che passando ha visto queste cose davantinostra. Sono venuto a vedere e poi ho chiamato la Digos” racconta il segretario provinciale Aldo Alessandrini. Sul foglio, unscritto con un pennarello nero in tema immigrazione: “La differenza tra me e te risiede nel fatto che tu possa piantare un seme e vederlo crescesre, a me in quanto clandestino tagliano sempre lo stelo”. “Immagino sia un riferimento al manifesto di Salvini, con lo slogan “Difendere i confini non è reato“. Immagino sia stato lasciato qui di notte, è un po’ inquietante ma non credo ci sia di che preoccuparsi.