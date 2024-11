Rompipallone.it - Calciomercato, annuncio di Jonathan David: la scelta tra Inter e Juve

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 18 Novembre 2024 18:49 di Alessandro BastaIl futuro diè ancora piuttosto incerto, ma l’del calciatore chiarisce le cose: latraÈ ancora presto per capire come si metteranno le cose per ilestivo, ma i piani disembrano già ben chiari per diversi ruoli. Per esempio, le due big sanno già che dovranno investire per acquistare almeno un nuovo difensore e un attaccante.Concentrandoci soprattutto sul reparto offensivo, l’urgenza dei bianconeri è anche superiore rispetto a quella dei nerazzurri. Al momento l’unica punta di ruolo a disposizione è Dusan Vlahovic e il serbo è al centro di trattative per il rinnovo di contratto, visto che la Vecchia Signora vorrebbe spalmare il suo accordo, attualmente a scadenza fino a giugno 2026.