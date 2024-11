Ilveggente.it - Bosnia-Olanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della sesta giornata della fase a gruppi dellae si gioca martedì alle 20:45:.L’di Ronald Koeman sabato scorso ha “passeggiato” sull’Ungheria, travolta 4-0 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Match praticamente senza storia, ma i 3 punti non sono bastati per insidiare il primo posto della Germania, già sicura di chiudere davanti a tutti (i tedeschi saranno teste di serie nel sorteggio dei quarti di finale) grazie ai 13 punti conquistati in cinque partite.– Il Veggente (Ansa)Gli Oranje, tuttavia, travolgendo i magiari (gol di Weghorst, Gakpo, Dumfries e Koopmeiners) hanno messo in cassaforte il secondo posto: nella fase ad eliminazione diretta ci saranno anche loro, visto che l’Ungheria, pur avendo solo 3 punti in meno, non può più scavalcarla in classifica.