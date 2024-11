Inter-news.it - Antinelli: «Thuram bene contro l’Italia. Un mistero alla Francia»

Laha battutoper 3-1 e tra i migliori in campo c'è stato l'attaccante dell'Inter Marcus. Lo ha confermato anche Alessandrosulla Rai. PRESTAZIONE – Marcusha trascinato laal successo, ha macinato chilometri a San Siro e giocato per la squadra. Il numero 9 dell'Inter ha impressionato ed è entrato anche nei gol che hanno portato al 3-1 finale della partita di UEFA Nations League. Alessandrone ha parlato infatti così: «fa una partita assolutamente positiva, ma è una novità per la. Con Deschamps l'attaccante dell'Inter non trova lo spazio che meriterebbe. Questo è unsecondo me»