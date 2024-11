Anteprima24.it - Accoltella presunto rivale in amore, fermato un 25enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiHa prima inseguito con l’auto e poito quello che riteneva essere il suoin: è accaduto a Casal di Principe (Caserta), dove unè statodai carabinieri, su disposizione della Procura di Napoli Nord, per tentato omicidio. La vittima è un 19enne finito alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno con una profondo taglio all’avambraccio; il giovane ha poi denunciato l’accaduto ai carabinieri, permettendo a questi ultimi di individuare l’aggressore, residente a San Cipriano d’Aversa. Sembra che ilabbia aggredito l’altro ragazzo perchè credeva che quest’ultimo avesse contattato la sua fidanzata. La Procura di Napoli Nord ha contestato il tentato omicidio in quanto, è emerso dagli accertamenti dei carabinieri della stazione di Villa Literno e della Compagnia di Casal di Principe, ilavrebbe tentato dire la vittima all’addome, non riuscendovi perché il 19enne si è difeso con l’avambraccio, rimanendo per questo ferito all’arto.