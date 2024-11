Ilrestodelcarlino.it - A pranzo per Virginia. In 500 per aiutare la mamma amputata: "Tornerò in piedi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Baldassarri, ladi Fratta Terme che ha subito l’amputazione degli arti a seguito di una infezione, ha ricevuto ieri l’abbraccio commosso di oltre 500 persone. Tanti erano i partecipanti alorganizzato dalla Protezione Civile di Forlimpopoli proprio per raccogliere fondi per lei. Due le tensostrutture montate apposta per l’occasione, oltre agli spazi interni della sede di Selbagnone, per accogliere i tanti che avevano risposto alla chiamata dell’associazione. Sessanta i volontari in campo, tra logistica, cucina e servizio, per un menù che è stato apprezzato dall’inizio alla fine. Quello di Forlimpopoli era il secondo tempo di una iniziativa che era iniziata la domenica prima a Dovadola, dove in 300 avevano gustato ilpreparato dalla Protezione Civile locale.