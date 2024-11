Amica.it - A metà strada tra una clutch e un portadocumenti, rubano la scena alle it bag, da mattina a sera

Tra tutte le borse, sono quelle che vengono meno prese in considerazione. Perché di solito le si indossa solamente nellete speciali ocerimonie. Invece le pochette piatte autunno 2024 si rivelano, a sorpresa, un jolly da giocare anche in altri momenti della giornata. Per cambiare un po’ le carte in regola con qualcosa di diverso e di inaspettato. Atra le classicheeleganti e le cartelleda lavoro, queste borse piatte e dalla forma a busta hanno fatto la loro comparsa sulle passerelle più prestigiose della stagione mettendo in luce la propria versatilità. Non sfigurando accanto agli outfit da giorno e aggiungendo una nota di colore o di design a ogni look che accompagnavano.