WWE: Debutto per il giapponese Yoshiki Inamura durante i Live Event NXT

Da qualche tempo a questa parte è in corso una collaborazione tra WWE e la federazioneNOAH. Recentemente il wrestlersi è aggregato a Stamford iniziando gli allenamenti al Performance Center di Orlando. La sua permanenza in America, però, dovrebbe essere temporanea, ma intanto hain occasione deldi NXT di ieri.in coppia con Josh Briggsildi ieri,ha debuttato sul ring di NXT facendo coppia con Josh Briggs ed affrontando i campioni di coppia Axiom e Nathan Frazier in un match con i titoli in palio. I campioni ha difeso con successo le cinture, ma ilha destato ottime impressioni. Nel corso dell’episodio di NXT di questa settimana lo abbia visto apparire in un segmento di backstage mentre incontrava la GM Ava.