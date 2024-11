Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-11-2024 ore 11:30

NOTIZIARIO RADIO DEL 17 NOVEMBRE ORE 11:20 MATTEO BERTONCINIBUONGIORNO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA VERSO POMEZIASULLA PRENESTINA INVECE CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI COLLE PRENESTINO VERSO IL RACCORDOCODE ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIADESSO GLI EVENTI;NELLA CAPITALE OGGI È L’ULTIMA GIORNATA DELL’ EUR ROME CHOCOLATE, È ISTITUITA DUNQUE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIALE EUROPA E SONO INOLTRE DEVIATE 4 LINEE BUS DI ZONA FINO AL TERMINE DELL’EVENTOINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO:CONTINUNANO FINO AL 20 NOVEMBRE SULLA LINEA FL7NAPOLI VIA FORMIA I LAVORI DI MANUTENZIONE PORGRAMMATA, DUNQUE LA CIRCONE È SOSPESA TRA PRIVERNO E FORMIA E SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER ALCUNI TRANI INTRECITY E INTRCITY NOTTE.