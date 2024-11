Oasport.it - Venezia vince il derby con Schio e comanda la Serie A1 di basket femminile. Vittorie di Derthona e Sesto San Giovanni

Leggi su Oasport.it

L’Umana Reyerfa suo il big match della settima giornata dellaA1 di. Le campionesse d’Italia superano nell’attesoveneto il Familaper 56-55 grazie ad un clamoroso ultimo quarto da 16-4 per. La Reyer trova i punti del sorpasso con Matilde Villa all’ultimo minuto, conche poi sbaglia più volte le conclusioni per il sorpasso. Perla migliore è Awak Kuier con 13 punti e poi ci sono anche 11 punti di Lisa Berkani, mentre anon basta la doppia doppia di Olbis André (10 punti e 12 rimbalzi).Continua lo straordinario momento del. La squadra piemontese conquista la sua quinta vittoria consecutiva sul campo di San Martino di Lupari per 63-57 e raggiunge in classificaal secondo posto. Ottima prestazione delle azzurre Elisa Penna e Beatrice Attura, che mettono a referto rispettivamente 15 e 10 punti.