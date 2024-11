Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Laavanza, l’è in difficoltà. Lasegue un binario definito da, ma il quadro del conflitto – che si avvia a tagliare il traguardo dei 1000 giorni – è destinato ad essere delineato anche da fattori diversi rispetto alle operazioni militari. Ed è per questo che, see Volodymyr Zelensky soffrono, Mosca e Vladimirnon possono guardare al futuro, in particolare oltre l’orizzonte di 12-18, con eccessiva fiducia. E’ l’Institute for the study of war (Isw), think tank statunitense che monitora quotidianamente la, a fornire un panorama complessivo della situazione, al di là delle news che arrivano dal fronte. Le forze armate russe spingono costantemente nel Donetsk e si preparano a sferrare un attacco per riconquistare la regione di Kursk, invasa dall’sin dall’inizio di agosto.