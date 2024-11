Justcalcio.com - TS – “Vanoli non si tocca. Sono i giocatori del Toro a dover dare di più”

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-17 10:01:08 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Lo spartiacque della stagione è stato l’infortunio di Zapata: la rosa attuale, priva del colombiano, ha risorse tecniche e un grado di personalità tali da pensare a una pronta reazione? “Parliamo di uno tra i pochi centravanti in Italia in grado di fare reparto da solo. Evidentemente c’è un, forte, con Zapata al centro dell’attacco, e uno più modesto privo di Duvan. Anche perché in estateandati via treche avevano un peso tecnico e morale molto importante: mi riferisco a Buongiorno che cuciva la difesa, a Bellanova che sfornava assist in serie, e pure a Rodriguez che aveva un ruolo decisivo in campo e dentro lo spogliatoio. Il contraccolpo, pur tremendo, era stato in qualche modo assorbito anche perché l’inizio di campionato è particolare, con risultati spesso sorprendenti”.