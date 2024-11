Liberoquotidiano.it - Sicurezza stradale: Pd, 'fermare 'codice della strage', difesa vita al primo posto'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Una delegazione Pd composta dalla responsabilesegreteria l'europarlamentare Annalisa Corrado e dal vicepresidentecommissione Trasporti alla Camera, Andrea Casu ha partecipato a Largo di Torre Argentina al presidio organizzato da associazioni, realtà civiche e comitati per commemorare le vittime sulla strada e protestare contro la riforma delstrada del ministro Salvini che le associazioni hanno già ribattezzato ''.“Ascoltiamo – dicono i parlamentari - il grido di dolore delle associazioni e dei comitati che oggi sono scese in piazza per ricordare le oltre 3000 vittime che ogni anno vengono uccise nelle nostre strade, un intero paese che scompare, e per chiedere al Governo di correggere il testo in discussione al senato per garantire più