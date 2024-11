Ilgiorno.it - Saronno con meno cemento. La prima passeggiata dedicata ai nuovi progetti

Poco più di quaranta persone, metà esponenti politici o addetti ai lavori il resto cittadini, sono state ieri mattina i partecipanti alladel Pgt organizzata dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è il primo di una serie, con cui il Comune vuole condividere "iper lapiù green e condei nostri nipoti" ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi alla partenza nel Retrostazione. L’iniziativa doveva durare un’ora, in realtà si è conclusa intorno alle 13. Sei le tappe per presentare idella passerella per gli studenti, il maxi parcheggio di piazzale Primo maggio ma senza informazioni concrete sui tempi con cui il progetto dell’ex Isotta Fraschini arriverà in consiglio comunale, malgrado l’area sia stata al centro di due tappe, davanti alla futura Torre Parko e nell’area Beltrami.