Rosy Chin | Il fatturato del mio ristorante è peggiorato dopo il Grande Fratello

è stata una delle concorrenti di punta della passata edizione del, ma nonostante i mesi passati in prima serata su Canale 5 quella popolarità non si è convertita in nuovi clienti. Lo ha confessato lei stessa fra le pagine del sito Imbruttito.A domanda diretta: “Onesta, quanto è migliorato ilil?“,ha spiazzato con una risposta negativa. “Zero, anzi è. Il mioesiste dal 2002, quindi io ero già un’imprenditrice prima del reality. Ilè stata un’esperienza personale, ma dal punto di vista professionale. niente. La mia clientela forse non è il target che segue il. Per fortuna“. E ancora: “Se guadagno di più con i social o con il? Sono due guadagni differenti. I social non mi permettono di vivere, quindi ti direi il, una realtà in cui sono presente e lavoro 16 ore al giorno.