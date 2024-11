Lanazione.it - Pupo lancia il video e sceglie il loggiato vasariano

Giornata castiglionese ieri per. Il cantautore aretino, legato a stretto filo da una bella amicizia con Mario Agnelli, ha scelto la città del Cassero per girare ildella sua nuova canzone "Insieme" che verràta prossimamente in tutto il mondo. A coadiuvarlo la sua troupe tedesca arrivata in città già da giovedì scorso proprio per scoprire posti e scenari per accompagnare quello che sarà il suo ultimo successo. La canzone, infatti, farà parte di un progetto inedito di undici brani che da qui al prossimo anno comporranno il super progetto a cui sta lavorando l’artista. Il 2025 si prospetta davvero impegnativo. Il cantante è in procinto di festeggiare i suoi 70 anni, ma anche i suoi 50 di carriera. La scelta di girare ilclip a Castiglion Fiorentino non è un caso, ma è frutto di una amicizia sempre più consolidata con il primo cittadino che ieri non ha mancato di accompagnareper le vie del centro storico.