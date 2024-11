Lanazione.it - Province e qualità della vita: Firenze nella top ten, ma in calo. Grosseto ultima in Toscana. La classifica

, 17 novembre 2024 – Un lusinghiero ottavo posto a livello italiano, ma con undi tre posizioni rispetto al 2023.sulla2024 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma (giunta alla 26ª edizione) l’analisi dei parametri delle varievedetra le prime dieci (ottava, appunto) con undi tre posizioni. Servizi, soglia di reddito, infrastrutture,lità del tessuto produttivo, questi i principali elementi diche devono contraddistinguere un centro urbano.graduatoria generale, Milano conquista nuovamente il podiondosi al primo posto, seguita da Bolzano e Monza e Brianza. Ultimissimo posto, il 107esimo, per Caltanissetta. Con il suo ottavo postoè la prima tra le toscane, seguita da Siena (29esimo posto, con ben 18 posti persi), Pisa (34esimo posto, 11 posizioni guadagnate), Prato (39esimo posto, 10 posizioni in meno), Livorno (53esimo posto, stabile), Pistoia (55esima posizione, una posizione persa), Lucca (58esima, 7 posizioni perse), Arezzo (59esimo posto, 7 posizioni perse), Massa Carrara (61esima, un posto guadagnato), ultimo posto inper(64esima posizione, 8 posizioni in meno).