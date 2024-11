Formiche.net - Potenziare la Marina per affrontare l’underwater. Minardo spiega gli obiettivi della sua proposta

Leggi su Formiche.net

Quattromila nuove unità di personale da inserire nellamilitare per consentire alla Forza armata dile sfide poste dalla dimensione underwater. È l’obiettivodi legge avanzata dal presidentecommissione DifesaCamera, Nino. Un potenziamento reso necessario dall’attuale contesto geopolitico, caratterizzato da una crescente importanza delle infrastrutture subacquee, come oleodotti e cavi sottomarini, in uno scenario sottomarino ogni giorno più competitivo. Ne abbiamo parlato con il diretto proponente.Presidente, la suadi legge prevede di incrementare di oltre quattromila unità le dotazioni organichemilitare. Quali sono le principali esigenze operative che questaintendee come si connettono all’evoluzionedimensione subacquea a livello strategico?Il nostro obiettivo è consentire allamilitare di rispondere a esigenze operative di primaria importanza nel contesto strategico attuale.