Panorama.it - Pericolo caduta asteroidi

Leggi su Panorama.it

Solcano l’universo come razzi, a una velocità media di 18 mila chilometri orari, senza mettere frecce né evitare ostacoli. Se impattano contro un pianeta, a seconda delle loro dimensioni possono provocare qualche cratere, nella migliore delle ipotesi, o causare un’estinzione di massa (accadde così, sulla Terra, 66 milioni di anni fa, quando fu annientata la «stirpe» dei dinosauri). In Italia, uno dei telescopi avanzati creati apposta per avvistare questi erranti corpi celesti, e prevenire il, ha rischiato di non vedere la luce per l’opposizione di alcuni gruppi ambientalisti. Parliamo dell’Osservatorio sul monte Mufara, nel Parco delle Madonie, in Sicilia, denominato Flyeye: un gioiello hi-tech nato dalla collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea (Esa) e quella italiana (Asi) e approvato a pieni voti dal ministero per lo Sviluppo economico.