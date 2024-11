Calciomercato.it - Per Milan e Napoli è un rimpianto: “Giocatore clamoroso” in Italia-Francia

Partita davvero importante a San Siro per il calciatore contro gli azzurri: il francese diventa unper tuttiE’ certamente Adrien Rabiot il protagonista principale di. Il match di Nations League che si sta giocando a San Siro, ha visto l’ex Juventus andare a segno per ben due volte di testa.Perè un: “” in(LaPresse) – Calciomercato.itIl, oggi al Marsiglia, sta dunque dimostrando di essere ancora un top, così come Manu Kone. Il centrocampista transalpino della Roma sta giocando giocando una partita sontuosa, a tutto campo, e a molti sta ricordando la versione migliore di Kante. Inevitabilmente il 23enne, ex Borussia M’gladbach, è diventato oggetto di discussione sui social.Kone sontuoso: su X è unperTutti lo esaltano per la prova sontuosa che sta facendo: gongolano chiaramente quelli della Roma, che adesso si augurano di vederlo sempre in campo.