Panelle palermitane semplici e deliziose!

Lesono uno snack sfiziosissimo della rosticceria siciliana.Si preparano con ingredientie della cucina povera: acqua, prezzemolo e farina di ceci, un ingrediente molto nutriente. A cercare nella storia, questa ricetta è molto antica e risale ai tempi in cui l’isola era sotto dominazione islamica, intorno al X secolo circa.Friggono in abbondante olio di semi di arachide e sono croccantissime.Una volta pronte, oggi vengono per lo più utilizzate per farcire golosi panini al sesamo, note come Mafalde.Prepararle è semplice. Proviamoci insieme, ne vale la pena!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:200 gr di farina di ceci600 ml di acqua rigorosamente a temperatura ambiente1 ciuffetto di prezzemolo1 pizzicotto di saleabbondante olio di semi di arachide.