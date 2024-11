Sport.quotidiano.net - Pagelle Motogp Barcellona: Martin non rischia (e fa bene), Pecco eroico, Bez si spegne

, 17 novembre 2024 – Ultima tappa del 2024. Vince Bagnaia, perfetto come sempre, ma il titolo è di Jorgecon la Ducati, quella targata Pramac. Jorge10. Sceglie di nonre e fa. Cerca la posizione fin dal primo giro ed evita di avventurarsi in giri pericolosi. Non rincorree Marquez e si fa. difendere dall’amico Aleix Espargaro. Fa tutto quello che doveva fare per prendersi il Mondiale. Un leone. Vincente.oggi: Bagnaia vince, ma non basta.campione del mondoBagnaia 9,5. Vince il Gp, dopo aver vinto la Sprint e aver preso la pole. Doveva fare solo questo per continuare a crederci fino all’ultima curva. Consegna il numero 1 asenza regalargli niente., meraviglioso, velocissimo. Aleix Espargaro 8. Chiude ala sua avventura da campione del motociclismo.