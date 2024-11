Quotidiano.net - Padre Bernardo Gianni: “Nella ‘Stanza accanto’ resta l’amore dei figli”

Firenze, 17 novembre – “La morte non è nulla. Non conta. Io me ne sono solo andatostanza accanto”. Sono le parole del teologo anglicano Henry Scott Holland (1847- 918), che da citazione sono diventate un cammino che porta all’Abbazia di San Miniato a Monte, dove quelle parole hanno trovato le mura di una stanza vera, la “Stanza accanto“, appunto. Un luogo dove ci si incontra non per negare il dolore, anzi, ma dove si impara ad affrontarlo. Anche quello straziante della morte di uno, se condiviso con altri genitori devastati dallo stesso lutto, e se c’è chi può aiutare a convertire la disperazione in rinascita, come riesce a fare, abate del monastero. Da quell’ esperienza, iniziata molti anni fa, nasce ora un libro, “Più forte della morte è. Ricominciare a vivere dopo la perdita di uno” (Piemme), scritto a quattro mani dallo stessoe da Loredana Blasi, iniziatrice dell’esperienza della “Stanza accanto“, dopo la morte delo Tommaso, avvenuta in un incidente stradale.