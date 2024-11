Origi il ‘carnefice’ del Barça che si allena da solo in cambio di 4 milioni l’anno

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-14 12:25:05 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Divock Okoth(Ostenda, 1995) è diventato famoso ai Mondiali del 2014. Era visto come l’erede di Lukaku. Non lo è mai stato.Al Liverpool, però, ha avuto il suo momento di gloria. Come ripugnante, sì. L’attaccante belga, ingaggiato dal Lille per 12nel 2014, ha approfittato delle assenze di Salah e Firmino per diventare l’eroe inaspettato – ha segnato una doppietta –nella storica rimonta contro il Barcellona (4-0) nelle semifinali di Champions League 2018-19. Non, uscendo dalla panchina, ha segnato lo 0-2 definitivo nella finale contro il Tottenham. Giocava poco, ma quando lo faceva, si è abituato a segnare gol importanti che è entrato direttamente nella “Hall of Fame” del Liverpool.