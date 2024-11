Bubinoblog - MILLY CARLUCCI REGINA DEL SABATO SERA: BALLANDO BATTE LA FINALE DI TU SI QUE VALES

Inimmaginabile, inaspettato, clamoroso.e il suocon le Stelle riscrivono la storia degli ascolti delndo ladi Tu Sì Que16 novembre, in dettaglio 3.393.000 telespettatori con il 24,81% di share per il varietà di Rai1 a fronte di 3.378.000 e il 24,71% per il talent di Canale 5.Un anno fa ladi Tu Sì Quesfiorò i 4 milioni di spettatori e il 28,15%. Un calo importante in valori assoluti e in share.sale di 2,6 punti.Le differenze di diversi punti che c’erano gli scorsi autunni si sono azzerate, portando l’ennesima vittoria stagionale disullo show di Maria De Filippi.Un’edizione da incorniciare con diversi pretendenti alla vittoriatra Federica Nargi, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e Federica Pellegrini, e altri in ascesa.