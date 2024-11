Lanazione.it - Le truffe sono in aumento. Il Comune e i carabinieri incontrano gli anziani

Leai danni degliin vertiginoso: vere e proprie bande di malviventi sinel tempo organizzate e specializzate nel raggirare le persone al fine di lucrare in maniera delinquenziale sulla buona fede delle persone. Questi criminali agiscono, soprattutto, nei confronti delle persone più anziane. Questa tipologia di truffa, purtroppo, è stata perpetrata anche nel territorio deldi Gavorrano. L’Amministrazione comunale ha quindi pensato ad una serie di incontri mirati su questo tema, organizzati nelle varie frazioni, ai quali parteciperanno l’assessore alla legalità di Gavorrano, Massimo Borghi, accompagnato da un rappresentante della stazione deidi Gavorrano. In questi appuntamenti verranno illustrate le più frequenti tipologie di truffa e i relativi consigli per evitare di cadere nei tranelli dei malviventi.