Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner-Taylor Fritz, clamorosi rumors prima della finale: cosa "minaccia" la partita

Lo aveva detto il povero Casper Ruud, pocodi scendere in campo contro: «Sembra proprio cheabbia dimenticato il significatoparola sconfitta». Difatti, chiamato alla 75esimadi questo caleidoscopico 2024, il rosso di Sesto Pusteria non si è smentito e con una furia per lui quasi inconsueta ha ottenuto la 69esima vittoria stagionale (6 i ko) contro il norvegese numero 7 del ranking approdato, non senza sorpresa, in semiha strappato il pass per l'ultimo atto di oggi (ore 18, diretta su Rai2 e sui canali Sky) nel quale si ritroverà dall'altra parterete, il pivot americano che ha già schiaffeggiato a domicilio due mesi fa, ovvero nelladi Flushing Meadows. Contro Rudd ha portato a termine il compito perfetto senza perdere neppure un set, e siamo otto a zero nel computo vinti/persi a queste Nitto Finals, rimandandolo a Oslo e umiliandolo, con il punteggio di 6-1, 6-2.