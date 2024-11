Jannik Sinner è ora anche profeta in patria | battuto Fritz a Torino sono sue le ATP Finals 2024

Leggi su Sportface.it

, il ‘Maestro’. Il numero uno al mondo si aggiudica l’edizionedelle ATP, il torneo che una volta era conosciuto come il ‘Master’ di fine anno. Ennesima prestazione maiuscola del giocatore più forte del globo, che si impone con il punteggio di 6-4 6-4 su un Taylormai domo, ma incapace di opporre resistenza al dominio messo in atto in quest’ultimo periodo dall’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Unperfetto in ogni aspetto del gioco, da un servizio diventato un punto di forza quantomeno su questa superficie, a quella capacità mentale tipica dei campioni di farsi trovare sempre pronto a sfruttare ogni minima chance. Il boato dell’Inalpi Arena e sorrisi diraccontano perfettamente che settimana è stata per il classe ’01 di Sesto Pusteria, coccolato dai tanti appassionati accorsi a vederlo e tifarlo in quel didopo una stagione semplicemente straordinaria sotto il piano dei risultati maincredibilmente complessa per le ben note vicissitudini.