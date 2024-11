Thesocialpost.it - Italia-Francia, non basta l’impegno: Deschamps vince e si prende il primo posto

La sfida di San Siro tra, valida per ilnel girone di Nations League, si è conclusa con una sconfitta per gli azzurri. Un match che, nonostante la qualificazione già in tasca per entrambe le squadre, aveva il sapore di una prova di forza. Ma la serata ha premiato i francesi, più concreti e fisicamente dominanti, lasciando agli uomini di Luciano Spalletti diversi spunti su cui lavorare.La partita è iniziata nel peggiore dei modi per l’. Dopo soli tre minuti, su un calcio d’angolo battuto da Lucas Digne, è stato Adrien Rabiot a insaccare di testa. Gli azzurri, scossi, hanno faticato a reagire, trovandosi spesso in difficoltà contro unaben organizzata e pronta a sfruttare ogni errore. Al 33’, un’altra fiammata dei transalpini ha portato al raddoppio: Digne, ancora protagonista, ha trovato l’incrocio dei pali con un tiro perfetto che ha lasciato Vicario immobile.