Italia-Francia | Donnarumma assente spazio a Vicario

MILANO – La grande sorpresa di, in programma a San Siro, arriva dalla porta: Gianluiginon sarà della partita a causa di un virus intestinale. Il portiere del Paris Saint-Germain, mai perdonato dai tifosi milanisti per il suo trasferimento, eviterà così l’accoglienza, tra applausi e fischi, che il pubblico dello stadio meneghino gli aveva riservato. Al suo posto il commissario tecnico Luciano Spalletti ha scelto di affidarsi a Guglielmo.Tra i giocatori di movimento, un solo cambio rispetto alla formazione schierata contro il Belgio: Manuel Locatelli prenderà il posto di Rovella in regia. Una scelta che rafforza il centrocampo in vista di un match dall’altissima intensità.La partita rappresenta un test fondamentale per gli azzurri, che puntano a consolidare la propria identità di squadra sotto la guida di Spalletti.