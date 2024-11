Gaeta.it - Investito e lasciato a morire: tragico incidente stradale a Bedizzole, un uomo perde la vita

Un giovane di 29 anni, originario del Sud America, ha perso ladopo essere statoda un'auto a, un comune nella provincia di Brescia. L'è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando la vittima si trovava sulla strada. Il veicolo coinvolto non si è fermato a prestare soccorso e ha continuato la sua corsa, lasciando il giovane ferito a terra. Le autorità locali sono ora a lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto.IleventoL'è avvenuto durante una giornata normale in città, creando un grande shock tra i residenti. Il 29enne, dopo essere stato colpito dalla vettura, è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Nonostante il rapido intervento dei servizi di emergenza, il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni si sono rivelate critiche e, purtroppo, è deceduto poco dopo l'arrivo.