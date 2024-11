Biccy.it - Ilaria Galassi crede di non essere sentita e svela i suoi dubbi su Pamela

Leggi su Biccy.it

Non solo coppia al Grande Fratello e colleghe,Petrarolo sono anche amiche da 30 anni. Nella casa del GF le due sono inseparabili, eppure ierisi è appartata con Luca Calvani e all’orecchio gli ha sussurrato iche nutre nei confronti dell’amica: “Io provo ad esporle le mie visioni e le mie idee, c’ho provato, ma non funziona. So che il mio parere vale quando il suo anche se parla più forte. Io le voglio molto bene, però. Ho la sensazione che lei non sia leale con me. Io parlo di lealtà, è una cosa profonda. Qui o prima del programma? Ma io prima non è che la vedevo e la sentivo tutti i giorni. Qui siamo a stretto contatto ed è diverso. Non è una questione di invidia, io quella non ce l’ho proprio“.Luca a bassa voce ha consigliato alla coinquilina di affrontare: “Inquadra tutto come una società.