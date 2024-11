Gamberorosso.it - I migliori vini italiani entro i 20 euro: ecco i premi nazionali del Berebene 2025

Leggi su Gamberorosso.it

Con la guidadel Gambero Rosso vi offriamo una delle edizioni più ricche di sempre. Iati sono ben 937, una lista enorme che testimonia il buono stato qualitativo della produzione del nostro Stivale. Tra tutte queste etichette, come lo scorso anno, abbiamo cercato di individuare dei, cioèche all'interno della propria categoria esprimono un incredibile rapporto qualità prezzo su scala nazionale. Insomma, una sorta di compendio di quella che è la filosofia di questa pubblicazione.: le sei etichette con il miglior rapporto qualità prezzoE così abbiamo individuato la Migliore Bollicina (tra le 64 recensite), il Miglior Bianco (tra i 412 presenti in Guida), il Miglior Rosato (sono 69 idi questa categoria), il Miglior Rosso (tra 377), il Miglior Vino Dolce (tra i 15 valutati) e per chiudere anche il Miglior Vino sotto i 10(92 etichette).