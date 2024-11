Ilrestodelcarlino.it - Elezioni entro il mese. Nasce il consiglio di ragazzi e ragazze

A partire dall’anno scolastico in corso, anche a Borgo Tossignano partirà l’esperienza del ‘comunale deie delle’. Il progetto, che era stato annunciato durante la campagna elettorale per le amministrative di qualchefa, è in rampa di lancio dopo aver superato la sua fase di studio e preparazione. Un tema elaborato dall’assessore con delega alla scuola, Filippo Zanini, insieme all’assessore Antonio Maggio che cura le politiche giovanili del paese. Icoinvolti nel progetto sono quelli che frequentano le classi quarta e quinta della scuola primaria e prima e seconda della secondaria di primo grado nel plesso locale. Dopo un periodo di confronto e discussione durante le lezioni scolastiche, le cinque sezioni protagoniste del percorso eleggeranno due rappresentanti che faranno parte delper due annate scolastiche.