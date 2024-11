Sport.quotidiano.net - Derby Masi Torello-Portuense al ’Villani’. Il Mesola rischia contro la Valsanterno

Dopo la battuta d’arresto a Castenaso in campionato e mercoledì l’eliminazione ai calci di rigore agli ottavi di coppa ad opera del Bentivoglio, il(ore 14.30) vuole riprendere il cammino virtuoso. Deve tornare a fare punti, perché si è fatta sotto la matricola Valsetta Lagaro, che ha sbancato Corticella e ridotto lo svantaggio a solo due punti. I castellani saranno a Borgo Tossignanola, quarta forza del campionato, molto temibile in casa. "E’ una squadra scorbutica – traccia l’identikit degli avversari Oscar Cavallari, l’allenatore – costruita per disputare un campionato di vertice. L’anno scorso perse la finale play off, all’organico competitivo dell’anno scorso ha inserito diversi elementi di valore portati dal nuovo allenatore Geraci". Chi spera di approfittare di eventuali passi falsi delle battistrada è la Comacchiese, che deve però aver ragione dello Junior Corticella.